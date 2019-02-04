ДСНС попереджає про лавинну небезпеку і підйом рівня води

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про підйом рівня води в річках через потепління і танення снігу 4–5 лютого.

Зокрема, очікують підйому рівнів води:

на рiчках Закарпатської областi – на 0,5-1,5 м;

на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута, Сiрету (Чернівецька, Івано-Франківська області) – на 0,3-1,3 м, можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води;

на рівнинних притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) й на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) – на 0,2-0,7 м;

на рiчках басейну Прип’ятi – на 0,1-0,5 м, з можливим виходом води на окремі понижені дiлянки заплав у межах Волинської областi.

Також рятувальники вказують, що, за даними УкрГідрометцентру, 4 лютого, у зв’язку з відлигою та опадами, у горах і на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.