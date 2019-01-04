ДСНС попереджає про погіршення погоди в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у південних та східних областях.

«За даними УкрГідрометцентру, внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов. Вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів; протягом ночі 5 січня послаблення, вдень 5 січня припинення опадів і явищ. 4 січня на дорогах країни ожеледиця, в Одеській та Миколаївській областях пориви вітру 15-20 м/с», – ідеться в повідомленні.

Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпеки (жовтий), вказують рятувальники. Такі погодні умови, додають фахівці, можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.