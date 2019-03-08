Рятувальники попереджають про небезпеки підйому рівня води та сходження лавин

Державна служба України попереджає про небезпечні природні явища, спричинені підвищенням температури повітря.

«8–9 березня внаслiдок дощiв та танення снiгу в горах, на рiчках Закарпатської областi очікуються пiдвищення рiвнiв води (над рiвнями на 8 годину 7 березня) на 0,5-1,5 м в межах корінних берегiв, в нижнiй течiї Боржави до 2,0 м з виходом води на заплаву», – ідеться в повідомленні.

Також, за даними Українського гідрометцентру, 8 березня в горах Івано-Франківської області та 8–10 березня у високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).