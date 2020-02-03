ДСНС попереджає про пориви вітру та інші небезпеки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру до 15–18 метрів за секунду, які становитимуть небезпеку, зокрема, для жителів Києва та столичної області 3 лютого.

Також рятувальники вказують, що протягом 3 лютого на бiльшостi рiчок Закарпатської областi продовжиться підвищення рiвнiв води на 0,5–1,5 метра над рiвнями на 8:00 2 лютого в межах корiнних берегiв, у нижнiй течii річки Боржави – на 1.8–2.3 метра, можливий початковий вихiд води на заплаву без негативних наслідків.

На високогір’ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека, додають у ДСНС.