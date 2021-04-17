ДСНС попереджає про заморозки 18 квітня

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов 18 квітня.

«В Україні, крім північних та північно-східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, вночі 18 квітня очікується температура повітря +3…6 градусів, вдень – +11…15.

В Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях завтра вдень дощитиме.

У Києві у неділю вночі +3…5 градусів, вдень потеплішає до +11…13, очікуються опади.