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29 квітня 2021, Київ 08:54
Новини | Події

У ДСНС попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей

За даними Гідрометцентру, в Україні сьогодні вдень переважно без опадів. Дощі очікують лише у Закарпатській та Львівській областях

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей 29 квітня.

«29 квітня у Тернопільській, Вінницькій, більшості районів Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – мовиться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, в Україні сьогодні вдень переважно без опадів. Дощі очікують лише у Закарпатській та Львівській областях. На півночі температура повітря становитиме +13…15 градусів, на решті території країни – +15…18.

У Києві сьогодні вдень +13...15 градусів, опадів не прогнозують.

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