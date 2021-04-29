У ДСНС попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей 29 квітня.

«29 квітня у Тернопільській, Вінницькій, більшості районів Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – мовиться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, в Україні сьогодні вдень переважно без опадів. Дощі очікують лише у Закарпатській та Львівській областях. На півночі температура повітря становитиме +13…15 градусів, на решті території країни – +15…18.

У Києві сьогодні вдень +13...15 градусів, опадів не прогнозують.