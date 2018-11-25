ДСНС попереджає про сніг і ожеледицю 26 і 27 листопада

26 і 27 листопада у 16 областях України внаслідок впливу активного циклону очікується сніг, місцями сильний снігопад і ожеледиця, попереджають у Державній службі надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, погодні умови ускладняться у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької й Луганської областей.

«Сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 сантиметрів), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 метрів на секунду», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС попереджають: зміна погоди може спричинити порушення руху транспорту на автомобільних шляхах у цих регіонах.

При цьому, за прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря 26 листопада по Україні не опуститься нижче -1 градусу за Цельсієм. 27 числа в більшості регіонів очікується -1 – -6 градусів морозу, а на півдні – 5-7 градусів тепла вдень.