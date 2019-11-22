ДСНС попереджає про погіршення погодних умов

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов через сильний вітер.

«22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм). 22 листопада з 13-14 години в Генічеську підйом рівня моря до стихійної позначки 658 (можливе затоплення причалів, території рибзаводу, моста, шосейної дороги)», – мовиться у повідомленні.

У суботу, 23 листопада, на сході та півні країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі у Приазов’ї 25 м/с.

У Києві та Київській області в найближчі години та до кінця доби 22 листопада 15-20 м/с (I рівень небезпечності).