ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 25 січня

В Україні у понеділок, 25 січня, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг; 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий). У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см», – мовиться у повідомленні.

У Києві сьогодні сильні пориви вітру – 15/20 метрів на секунду.

У ДСНС попередили, що внаслідок негоди може бути порушене енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережній Україні, в західних областях також може бути порушено транспортний рух на окремих ділянках доріг.