У ДСНС повідомили, скільки людей утонуло за останні дев’ять днів і з початку року

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, скільки людей в Україні загинуло на водоймах від початку місяця. За даними ДСНС, ідеться про понад 30 людей. А загалом від початку року було вже понад 850 випадків загибелі на воді, додали рятувальники.

У службі попередили, що це число може ще зрости протягом вихідних, коли люди прагнуть відпочити біля водойм, але вирушають на не облаштовані для купання місця і часто нехтують елементарними правилами безпеки.

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані. Щодо надзвичайних подій із участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають їх без нагляду поблизу місць із підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.

«Тож, зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки!» – мовиться в повідомленні.

Серед таких правил ДСНС називає, зокрема:

пам’ятайте: відпочивати й купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки й річки;

не запливайте далеко; ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче від +17 °С;

плавайте у воді не більше ніж 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3–5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

У випадку виникнення надзвичайної події в ДСНС радять негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.