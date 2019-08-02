ДСНС і синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні

В кількох регіонах України 2 серпня очікується погіршення погодних умов, попереджають фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій та синоптики.

«За прогнозами Українського гідрометценту, внаслідок переміщення активного циклону у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих районах град», – ідеться в повідомленні на сайті ДСНС.

У Києві до кінця доби 2 серпня гроза, шквал, додають рятувальники.

«Уже завтра, 3 серпня вдень, на Одещині та Прикарпатті розпочнуться дощі та грози, які місцями переходитимуть у сильні зливи із локальними шквалами та градом. Циклон поступово, протягом ночі на 4 серпня та протягом недільного дня переміщуватиметься із заходу на схід. Тому вдень 3 серпня, вночі та вдень 4 серпня на Півдні України, в центральних областях, на Прикарпатті та на Сході – дощі, грози, місцями сильні зливи, локальний град, при грозах шквали. Північ України та Захід (окрім згаданого Прикарпаття) уникне прямого впливу циклону, в суботу-неділю очікуються невеликі дощі періодично із проясненнями», – інформує синоптик Наталка Діденко.