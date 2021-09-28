В Україні найближчими днями очікуються заморозки на ґрунті – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки на ґрунті вночі 30 вересня і 1-3 жовтня в деяких областях України.

Як повідомляє ДСНС у Telegram, уночі 30 вересня і 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий), у північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий).

У Київській області вночі 30 вересня і 1-3 жовтня в області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5° і місцями й у повітрі 0-2° (І рівень небезпеки, жовтий).