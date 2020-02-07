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07 лютого 2020, Київ 09:50
Новини | Події

В Україні через негоду знеструмлені понад 200 населених пунктів – ДСНС

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечений, додають рятувальники

Станом на 7:00 7 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) залишаються знеструмленими 203 населених пункти у 8 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше сіл залишилися без електрики на Одещині (100) та Херсонщині (40). Також є проблеми в Дніпропетровській, Миколаївській, Чернівецькій, Запорізькій, Кіровоградській та Донецькій областях.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечений.

За добу підрозділи ДСНС допомогли в буксируванні 223 транспортних засобів, у яких перебувало 470 людей, з автошляхів прибрано 72 повалених дерева.

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