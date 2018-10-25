В Україні через негоду знеструмлені майже півтори сотні населених пунктів – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомлчє, що з 24 на 25 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) сталося знеструмлення 146 населених пунктів у дев’яти областях.

Як ідеться на сайті ДСНС, найбільше потерпіли від негоди жителі Вінничини, де без світла залишилися 60 сіл і містечок. У Львівській області електрики немає в 29 населених пунктах, у Тернопільській – у 18, на Буковині – в 14.

Також є населені пункти без електропостачання на Прикарпатті, Луганщині, Закарпатті, Донеччині та Волині.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, вказують рятувальники.