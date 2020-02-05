В Україні через негоду знеструмлений 41 населений пункт – ДСНС

У ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) знеструмлено 41 населений пункт у двох областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, 24 населених пункти залишилися без електрики в Одеській області, 17 – в Івано-Франківській. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах відбувається без ускладнень. Для забезпечення проїзду на дорогах від «Укравтодору» залучено 773 працівники та 578 одиниць техніки, ідеться в повідомленні.