ДТП на Одещині забрала 9 життів: зіткнулися маршрутка і вантажівка

Жертвами дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області стали дев’ятеро людей, ще двоє або троє травмовані, повідомляють обласна поліція та ДСНС.

За даними рятувальників, трагедія сталася 21 вересня о 14:11.

«В Овідіопольському районі, на 12-му кілометрі траси Одеса – Білгород-Дністровський сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» (д.н. ВН2688НО) та вантажного автомобіля ДАФ (д.н. ВА6924АВ). До деблокації загиблих та постраждалих осіб, змиву пального з проїзджої частини від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу», – вказано в повідомленні ДСНС.

У поліції уточнюють, що сталося «зіткнення переповненої людьми маршрутки, що слідувала до Одеси, та вантажівки, що поверталася з обласного центру».

«Подія сталася між селами Нова Долина та Прилиманським. Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод, рятувальники та медики», – інформують правоохоронці.

У повідомленнях наразі не вказують попередніх даних щодо того, хто став винуватцем ДТП.