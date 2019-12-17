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17 грудня 2019, Київ 11:21
Новини | Події

ДТП із автобусом, який їхав до Москви: 3 людини загинули, 15 постраждали

Що стало причиною аварії наразі невідомо

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У понеділок пізно ввечері у Бахмацькому районі Чернігівської сталася автоаварія з участю пасажирського автобуса сполученням «Херсон – Москва», в результаті якої троє людей загинули і 15 постраждали, повідомляє управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

За даними ДСНС, аварія сталася о 22:40 на дорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ – зіткнулися автобус, вантажівка і легковик.

«Загинули 3 особи чоловічої статі (особи встановлюються) та 15 осіб травмовано, які госпіталізовані до Бахмацької лікарні», – повідомили у ДСНС.

Повідомляється, що рятувальники залучали додаткову спецтехніку для деблокування постраждалих.

Що стало причиною аварії наразі невідомо.

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