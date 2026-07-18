МЗС: у Чехії сталася ДТП за участі двох автобусів, серед постраждалих є українці

У Чехії поблизу села Олексовіце сталася масштабна ДТП за участі двох рейсових автобусів, серед постраждалих є громадяни України, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Консульство України в Брно повідомило, що внаслідок ДТП двох рейсових автобусів постраждали 47 людей, серед них є дві громадянки України. Вони отримали легкі травми і після медичного огляду продовжили поїздку.

Консульство перебуває у контакті із чеськими правоохоронцями на місці події для оперативного зв’язку.

За даними видання Novinky.cz, автобус, який рухався по головній дорозі з Брно до Зноймо, врізався в бік іншого автобуса, який виїжджав на головну дорогу з другорядної. Повідомляється, що обидва водії пройшли перевірку на алкоголь, результати виявилися негативними.