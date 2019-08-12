Рятувальники повідомили про госпіталізованих після ДТП під Києвом

Дев’ятеро людей, у тому числі одна дитина, буди госпіталізовані після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 11 серпня поблизу селища міського типу Глеваха Васильківського району Київської області. Про це зранку 12 серпня повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

11 серпня близько 19:00 поблизу Глевахи сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса.

«У результаті ДТП загинуло 2 особи та постраждало 13 осіб. Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих. Від ДСНС залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки», – ішлося в повідомленні рятувальників.