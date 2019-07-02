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02 Липень 2019, Київ 16:09
Новини | Події

Одна людина загинула, 15 постраждали через зіткнення мікроавтобусів на Миколаївщині

Причина ДТП поки що невідома

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Одна людина загинула і 15 постраждали внаслідок ДТП на Миколаївщині 2 липня, повідомляє поліція регіону.

За повідомленням, близько 12:30 на 87 кілометрі автодороги Н-24 «Миколаїв – Благовіщенське» поблизу села Благодатне Арбузинського району зіткнулися вантажний і пасажирський мікроавтобуси.

«За попередньою інформацією внаслідок автоаварії травмувань різного ступеню тяжкості зазнали 15 осіб, у тому числі обидва водії. Четверо людей госпіталізовані у тяжкому стані. 25-річна пасажир рейсового мікроавтобусу загинула», – йдеться в повідомленні.

Причина ДТП поки що невідома.

За даними поліції, у 2018 році в Україні в ДТП загинули 3 350 людей, ще 30 884 були травмовані.

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