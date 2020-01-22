У Києві автомобіль в’їхав у зупинку, водій загинув

Вранці 22 січня у Києві автомобіль в’їхав у зупинку на бульварі Перова. Інцидент стався о 6:48, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«До місця події негайно було направлено рятувальників 13 – ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який знаходився на зупинці – отримали травми», – мовиться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що постраждалих госпіталізували.

Тіло водія деблокували з понівеченого авто за допомогою гідравлічного інструменту.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.