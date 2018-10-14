ДТП на проспекті Шухевича в Києві: поліція затримала водія SEAT

Поліція затримала водія автомобіля SEAT після смертельної ДТП у Києві, повідомила прес-служба столичної поліції.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей із цієї машини загинули, ще четверо були шпиталізовані. Крім того, травму отримала жінка-водій іншого автомобіля – Kia.

За даними правоохоронців, обидві машини їхали в одному напрямку.

«Водій Kia перелаштовувався із другої смуги для повороту на АЗС, а SEAT на швидкості близько 100 кілометрів на годину рухався в смузі руху громадського транспорту. У результаті відбулося зіткнення, і SEAT протаранив електроопору», – розповіли в поліції.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху).

За даними Нацполіції, за перші сім місяців цього року сталася 81 тисяча аварій (аналогічний показник минулого року – 89 тисяч). Серед них травмами та загибеллю людей завершилися 12 тисяч ДТП порівняно з 14 тисячами 2017 року.