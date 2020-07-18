Шість людей загинули в ДТП на Одещині, зіткнулися Mitsubishi Outlander та ВАЗ – поліція

Шестеро людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 18 липня близько 8:00 поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині, повідомляє поліція області.

«Ще троє, з яких одна дитина 2018 р.н., з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до медичного закладу», – ідеться в повідомленні.

За даними поліції, в аварії брали участь автомобілі Mitsubishi Outlander та ВАЗ.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіального відділення поліції та рятувальники ДСНС. Обставини дорожньо-транспортної пригоди ще встановлюються.