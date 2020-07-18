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18 липня 2020, Київ 12:14
Новини | Події

Шість людей загинули в ДТП на Одещині, зіткнулися Mitsubishi Outlander та ВАЗ – поліція

Наслідки ДТП в Одеській області 18 липня 2020 року, фото Національної поліції України

Шестеро людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 18 липня близько 8:00 поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині, повідомляє поліція області.

«Ще троє, з яких одна дитина 2018 р.н., з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до медичного закладу», – ідеться в повідомленні.

За даними поліції, в аварії брали участь автомобілі Mitsubishi Outlander та ВАЗ.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіального відділення поліції та рятувальники ДСНС. Обставини дорожньо-транспортної пригоди ще встановлюються.

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