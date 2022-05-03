Поліція: 16 людей загинули внаслідок ДТП на Рівненщині

Внаслідок ДТП на трасі «Київ-Чоп» на Рівненщині загинули 16 людей, ще шестеро поранені, повідомила пресслужба Національної поліції України.

«Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса і легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Ситне Дубенського району. Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб. Наразі відомо про шістьох травмованих», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, рух автодорогою «Київ-Чоп» на цій ділянці повністю перекритий.

Про причини ДТП у поліції поки що не повідомляють.