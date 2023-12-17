МЗС: 8 українців постраждали у ДТП в Словаччині

Восьмеро громадян України постраждали внаслідок ДТП за участі автобуса, в якому вони їхали, в Словаччині, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

«Посольство України в Словаччині надає консульську допомогу українцям, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду поблизу населеного пункту Даргов. ДТП сталася за участі автобуса, який слідував за рейсом «Відень-Київ». В автобусі їхали 53 пасажири. Усі – громадяни України», – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, у постраждалих – травми середнього ступеню тяжкості, зараз їм надається необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає.

Решта пасажирів були перевезені до міста Кошице, де очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він вже в дорозі, повідомив речник.

«Українські консули взаємодіють із словацькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Наші дипломати також проконтролюють, щоби решта пасажирів прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником», – додав Ніколенко.

Раніше про ДТП повідомив Оперативний центр рятувальної служби охорони здоров’я Словаччини. Там зауважили, що серед постраждалих – троє дітей.