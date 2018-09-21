У Росії після ДТП помер українець – МЗС

У Росії помер український водій, шпиталізований раз із п’ятьома іншими українцями після дорожньо-транспортної пригоди у Воронезькій області, повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев в коментарі УНІАН.

«Водій мікроавтобусу Opel, громадянин України, який отримав під час ДТП важку черепно-мозкову травму, перебував у комі і після шестигодинної операції сьогодні помер», – сказав Погорельцев.

За його словами, тіло водія відправили на судово-медичну експертизу.

«Двоє громадян після отримання необхідної медичної допомоги у супроводі родичів залишили лікарню. Їм була надана відповідна допомога. Їх виписали», – заявив Погорельцев, уточнивши, що один громадянин отримав закритий перелом ноги, забиття гомілки, а інший – струс мозку.

За його словами, ще троє українців перебувають у лікарні, один з них – у важкому стані у реанімації.

20 вересня російська влада повідомила, що шестеро українських громадян постраждали в ДТП у Воронезькій області Росії.

ДТП сталася близько 14:00 за місцевим часом на трасі Лиски – Колибелка. За даними поліції, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і зіштовхнувся з пасажирським ПАЗом.