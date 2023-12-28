Внаслідок ДТП в Туреччині постраждали дві українки – МЗС

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в турецькій провінції Сакарія постраждали двоє українок, повідомив Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.



За його словами, постраждалі отримали необхідну медичну допомогу, загроз їхньому життю немає.

Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє із управлінням безпеки провінції задля з’ясування всіх обставин аварії, додав Ніколенко.

Як повідомляла агенція Anadolu, вранці 28 грудня в турецькій провінції Сакарія сталася ДТП – загинули 10 людей, ще 61 людина травмована. За даними агенції, дорожньо-транспортна пригода з невідомих причин сталася за участі 7 транспортних засобів, у тому числі трьох автобусів та однієї вантажівки.