Дубінський і група депутатів звернулися до КСУ щодо законності призначення Ситника директором НАБУ

До Конституційного суду України 20 травня надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності Конституції указу президента від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України, повідомила пресслужба суду.

«Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний указ президента України не відповідає вимогам частини четвертої статті 5, частини другої статті 6, частини другої статті 8, частини другої статті 19, пункту 31 частини першої статті 106 Основного Закону», – йдеться в повідомленні.

На своїй сторінці у Telegram народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський підтвердив, що звернувся з низкою інших депутатів до КСУ з цього приводу.

Артем Ситник був призначений директором Національного антикорупційного бюро 16 квітня 2015 року указом тодішнього президента Петра Порошенка.