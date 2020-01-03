Президент Польщі не хоче бачити Путіна в Ізраїлі

Президент Польщі Анджей Дуда може не поїхати на Всесвітній форум пам’яті жертв Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі. Одна з основних причин відмови Дуди від поїздки полягає в тому, що головним гостем форуму має стати президент Росії Володимир Путін.

Офіційного рішення з цього питання ще немає, але польській стороні не подобається роль, яку може відіграти російський президент під час форуму, повідомила Gazeta Wyborcza.

Представник президента Польщі Кшиштоф Шчерський заявив, що для польської сторони є неприйнятною програма заходів, згідно з якою Путіну буде надана можливість продовжити висловлювати помилкові тези про Другу світову війну.

Путін в останні дні 2019 року кілька разів висловився про причини початку Другої світової війни, політику Польщі та СРСР у передвоєнні роки, про пакт Молотова – Ріббентропа. Він порушив цю тему спершу на підсумковій річній пресконференції, згодом на саміті СНД і на засіданні колегії міністерства оборони Росії.

Путін, зокрема, звинуватив Польщу у співпраці з Німеччиною під час поділу Чехословаччини, назвав польського посла в Берліні «антисемітською свинею» і фактично виправдав радянське вторгнення в Польщу у вересні 1939 року, повторивши тези радянської пропаганди, що польський уряд тоді фактично не керував країною. Висловлювання Путіна викликали різку реакцію Польщі.