Унікальний документ доби Яна Гуса продали на аукціоні в Празі

На останньому аукціоні, який відбувся в престижному Топічовому салоні в Празі, продали документ, який має пряме відношення до чеського мислителя, реформатора церкви Яна Гуса (близько 1370 – 1415рр.).

Документ виставила на продаж відома фірма – організатор аукціону 1. Art Consulting.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, виставлена на аукціоні грамота датована 1414 роком, нею Ян з Єсеніц позбавляється звання доктора права, і йому виголошується анафема. Запис нотаріуса латинською мовою, зроблений на пергаменті і завірений печаткою.

Фахівці, які досліджували документ, підтвердили його історичну унікальність. Ян з Єсеніц був приятелем і захисником Яна Гуса в суді.

Стартова ціна документу в перерахунку становила 177 тисяч доларів, в результаті торгів на аукціоні він був проданий за 270 тисяч доларів.

Імені приватної особи – покупця, якому дісталась унікальна грамота, яка стосується пам’яті Яна Гуса – одного з найбільших героїв чеської історії, не називають.

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Присутні на торгах представники Національної бібліотеки Чехії в боротьбі за право власності програли, хоча й мали у своєму розпорядженні доволі велику суму.

Генеральний директор Національної бібліотеки Мартін Коцанда визнав, що грамота, яку продали на аукціоні, «дуже добре підходила до збірки рукописів, які зберігаються у фондах бібліотеки», вона б підійшла до «всієї збірки рукописів, які відносяться до передгуситської і гуситської доби».