Президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив, що «йде з політики»

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що вирішив піти з політики. Про це повідомили міжнародні інформагентства.

Західні ЗМІ нагадають про заклики Дутерте вбивати наркоторговців та вживання нецензурної лексики у публічних заявах.

ВВС зазначає, що Дутерте не може балотуватися на другий президентський термін – це визначено конституцією. Втім він міг обійняти посаду віцепрезидента.

У суботу на офіційному заході в Манілі, де очікувалася його реєстрація для участі у виборах, він заявив про відмову реєструватися. За словами Дутерте, балотуватися на пост віцепрезидента було б порушенням конституції.

Спостерігачі, однак, не вірять, що Дутерте остаточно піде з політики. Вони припускають, що Дутерте займеться політичною кар’єрою дочки.