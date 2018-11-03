Двоє українських військових поранені на Донбасі 3 листопада – штаб

Двоє українських військових поранені на Донбасі 3 листопада, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, станом на 18:00 підтримуванні Росією бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню.

«Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї. Та найбільшу вогневу активність противник проявляв, застосовуючи великокаліберні кулемети. Поблизу Пісків окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил ще й з мінометів калібру 82 міліметри», – заявили в штабі.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 3 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.