Двоє синів першого президента Грузії оголосили голодування у Тбілісі

Старші сини першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Костянтин і Цотне Гамсахурдіа, оголосили голодування у фойє генеральної прокуратури у Тбілісі, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Вони вимагають порушення кримінальної справи за фактом убивства президента Звіада Гамсахурдіа в грудні 1993 року. Акція протесту приурочена до круглої дати: цими днями виповнюється 25 років загибелі Гамсахурдії.

За офіційними даними, Звіад Гамсахурдіа, обраний президентом 26 травня 1991 року, наклав на себе руки 30 грудня 1993 року, коли його загони зазнали поразки від збройних формувань другого президента Едуарда Шеварднадзе.

Гамсахурдія та його особиста охорона, зникли в селі Хібула на заході країни і, за деякими даними, він вирішив накласти на себе руки після того, як село оточили співробітники грузинських спецслужб.

Однак сини першого президента не вірять у версію про самогубство і вже кілька років наполягають на перекваліфікації кримінальної справи на «вбивство державного діяча за обтяжуючих обставин». Костянтин і Цотне переконані: їхнього батька убили грузинські спецслужби за участю одного з його охоронців, а наказ про ліквідацію надійшов від тодішнього глави грузинської держави, колишнього міністра закордонних справ СРСР, нині покійного Едуарда Шеварднадзе.

Втім, сам Шеварднадзе за життя, як і члени його найближчого оточення, категорично відкидали звинувачення у вбивстві.