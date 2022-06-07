Після російського ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві декілька цехів не підлягають ремонту – «Укрзалізниця»

Після ракетного обстрілу російськими військами Дарницького вагоноремонтного заводу у Києві 5 червня, декілька його цехів не підлягають ремонту, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«87 років завод ремонтував та виготовляв вантажні вагони, у яких возили винятково цивільну продукцію: вугілля, щебінь, руду тощо. У 2022 році завод планував освоїти виробництво зерновозів, які конче необхідні для перевезення українського врожаю. Натомість Росія побачила в цивільному заводі загрозу та вигадала фейк: там ремонтується військова техніка. Понад пів сотні іноземних та українських ЗМІ на власні очі переконалися – жодної військової техніки на заводі не було», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» нагадали, що збудоване у 1935 році, ще до Другої світової війни, підприємство зруйнували німецькі загарбники, тепер «історія повторюється: після ракет, випущених Росією, завод частково зруйновано – декілька цехів уже не підлягають ремонту».

Вранці 5 червня у Києві пролунало кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах. За інформацією Генштабу ЗСУ, близько 6-ї години ранку збройні сили РФ здійснили пуски п’яти крилатих авіаційних ракет з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одну ракету ППО знищила над Обухівським районом Київської області, решта влучили в об’єкти інфраструктури на півночі столиці.