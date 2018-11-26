У віці 82 років помер капітан «першого чемпіонського складу» київського «Динамо» Віктор Каневський, повідомила прес-служба столичного клубу.

Згідно з цими даними, Каневський помер 25 листопада в Брістолі, штат Коннектикут, США.

З 1955 до 1964 року Каневський провів у складі «біло-синіх» 207 матчів у чемпіонаті та Кубку СРСР, забив 85 м'ячів. Він був єдиним киянином, який виступав за збірну СРСР на чемпіонаті світу 1962 року.

Каневський був капітаном складу «Динамо» 1961 року, який здобув перше чемпіонство київського клубу.