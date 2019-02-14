Ліга Європи: «Динамо» програло перший тайм «Олімпіакосу»

Футболісти київського «Динамо» поступаються грецькому «Олімпіакосу» після першого тайму поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи, який відбувається в Піреї.

Вже на 9-й хвилині господарів вивів вперед Ахмед Хассан, але на 27-й хвилині першу ж слушну нагоду киян перетворив на гол Віталій Буяльський.

Піти на перерву з нічийним результатом динамівцям не дозволив Джиль Діаш, якому на 40-й хвилині вдався неймовірний удар з-поза меж штрафного майданчика – 2:1.

Поєдинок-відповідь у цій парі відбудеться в Києві 21 лютого.