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14 Лютий 2019, Київ 21:21
Новини | Суспільство

Ліга Європи: «Динамо» програло перший тайм «Олімпіакосу»

Поєдинок-відповідь у цій парі відбудеться в Києві 21 лютого

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Футболісти київського «Динамо» поступаються грецькому «Олімпіакосу» після першого тайму поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи, який відбувається в Піреї.

Вже на 9-й хвилині господарів вивів вперед Ахмед Хассан, але на 27-й хвилині першу ж слушну нагоду киян перетворив на гол Віталій Буяльський.

Піти на перерву з нічийним результатом динамівцям не дозволив Джиль Діаш, якому на 40-й хвилині вдався неймовірний удар з-поза меж штрафного майданчика – 2:1.

Поєдинок-відповідь у цій парі відбудеться в Києві 21 лютого.

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