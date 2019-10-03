«Динамо» та «Олександрія» зіграють у другому турі Ліги Європи

Українські представники в другому за значенням європейському футбольному клубному турнірі проведуть 3 жовтня поєдинки другого туру.

Київське «Динамо» зіграє у Швейцарії з аутсайдером місцевого чемпіонату, командою «Лугано». У першому турі Ліги Європи динамівці вдома мінімально здолали шведський «Мальме» (1:0), а швейцарці з таким же рахунком програли в Данії «Копенгагену». Початок гри «Лугано» – «Динамо» – о 22:00.

«Олександрія», яка в першому турі поступилася 1:3 «Вольфсбургу» в Німеччині, прийматиме одного з лідерів бельгійського чемпіонату «Гент». Бельгійці в першому турі на своєму полі здолали французький «Сент-Етьєн» – 3:2. Матч на «Арені Львів» розпочнеться о 19:55 за Києвом.