«Динамо» уклало контракт із Жерсоном Родріґесом

Київське «Динамо» оголосило 2 серпня про підписання п’ятирічного контракту з футболістом збірної Люксембургу Жерсоном Родріґесом. Дотепер півзахисник, який запам’ятався українським уболівальникам ще 25 березня цього року у матчі Люксембург – Україна (1:2), виступав у Японії за клуб «Джубіло Івата».

Про суму трансферу 24-річного гравця офіційний сайт «Динамо» не повідомляє. У складі віцечемпіонів України Родріґес виступатиме під номером 22.

У сезоні 2019 року Жерсон Родріґес зіграв за японську команду 18 матчів і забив сім м’ячів. Він може виступати на позиціях флангового хавбека, плеймейкера та центрального нападника.

За збірну Люксембургу форвард відіграв 18 матчів.

Жерсон Родріґес став третім новачком «Динамо» під час дії літнього трансферного вікна. Раніше динамівці уклали контракти з півзахисниками Абдулою Кадірі і Олександром Караваєвим.