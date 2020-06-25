Дисидент Софяник заявляє про фабрикування в Криму справи проти його дружини

Дисидент і проукраїнський активіст, плавець-марафонець Олег Софяник, який нещодавно залишив Крим й оселився на Дніпропетровщині, заявляє про фабрикування справи окупаційною «владою» півострова проти його дружини Анжеліки Софяник, яка залишилась в Криму. Про це Софяник повідомив Радіо Свобода.

За його словами, 19 червня його дружину й півторарічного сина, які хотіли залишити Крим і перебратись до нього, на материкову Україну, не пропустили на адмінкордоні, пославшись на непорядок із документами.

Пізніше, як розповів Олег Софяник, стало відомо, що в Криму проти його дружини відкрито кримінальне провадження через нібито крадіжку грошей у родичів.

«До неї на квартиру приїхали троє. Двоє поліцейських і один співробітник ФСБ. Не пред’явили ніяких документів на обшук, ні посвідчень. Тільки заявили, що вони з поліції і ФСБ. Не було ніяких протоколів після обшуку. Все, як у сталінські часи. У квартирі було двоє дітей. Діти були дуже налякані, досі не можуть прийти до тями. Дружині відразу заявили, якщо в будинку знайдуть щось то заборонене, вона відразу їде в СІЗО, а діти – до притулку», – розповів Софяник.

Олег Софяник називає це тиском ФСБ на нього і його родину.

Він також каже, що сам зміг залишити Крим тільки з третьої спроби: у квітні нинішнього року його двічі не випустили з півострова з надуманих причин, а у червні цього року випустили, пояснивши, що його повернення «небажане».