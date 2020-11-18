USAID та «Дім Рональда Макдональда» збираються інвестувати 12 млн доларів в українську дитячу медицину

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та благодійна організація «Фундація Дім Рональда Макдональда» (RMHC) збираються інвестувати 12 мільйонів доларів в українську дитячу медицину впродовж наступних чотирьох років.

Вони планують витратити гроші, щоб розширити застосування сімейної моделі отримання медичних послуг дітьми на всій території України.

Під час пресконференції директорка українського представництва «Фундації Дім Рональда Макдональда» Галина Соловей розповіла, що п’ять сімейних кімнат вже існує в п’яти українських містах (Києві, Вінниці, Львові, Сумах та Харкові). Там безкоштовно можуть залишатися батьки, чиї діти перебувають на лікуванні в медичних установах. Утримання однієї кімнати оцінюють у більш ніж один мільйон гривень на рік.

У Фундації повідомили, що менш ніж за три роки сімейними кімнатами в українських лікарнях скористалися 65 тисяч разів.

Відповідаючи на питання про те, на що будуть витрачені гроші нової програми, Соловей зазначила, що детальний інвестиційний план ще розробляється, він буде погоджений з USAID.

Агентство США з міжнародного розвитку планує надати на розвиток програми шість мільйонів доларів. Ще шість мільйонів доларів будуть надані «завдяки спроможності RMHC забезпечувати безпосередню та негрошову допомогу». Очікується, що мільйони будуть залучені з боку приватного бізнесу на підтримку діяльності RMHC в Україні.