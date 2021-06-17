Майже 19 тисяч сімей отримали запрошення для дітей до дитсадків столиці – КМДА

Майже 19 тисяч сімей прийняли запрошення для дітей на зарахування до дитячих садків Києва, ще 9 тисяч запрошень, розісланих системою запису, чекають на відповідь від батьків. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«У новому навчальному році в закладах дошкільної освіти відкрито 29 тисяч 500 місць», – повідомив Мондриївський.

За його словами, 47% дітей зі спискового складу садочків щодня не відвідують їх. Раніше ці місця залишалися порожніми і віддати їх іншим дітям було неможливо. Але тепер, за рішенням уряду, дитина може бути відрахована з дитячого садочка в разі невідвідування протягом двох місяців поспіль упродовж навчального року без поважних причин, додав Мондриївський.

У КМДА заявили про плани цьогоріч відкрити 4 дитсадки: 2 – у Святошинському, та по одному – в Оболонському та Дарницькому районах.