На Говерлі шукають шестирічного хлопчика, який відстав від групи туристів

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на горі Говерла шукають малолітню дитину, яка відстала від туристичної групи та заблукала.

«14 серпня, близько 19:05, під час підйому групою туристів у складі 6 людей з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу смт Ворохта від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження. Для проведення пошукових робіт від ДСНС залучилися рятувальники пошуково-рятувального відділення в складі 4 осіб. Згодом до пошуків додатково було залучено ще 5 надзвичайників та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на Говерлі. Також до пошуків долучено 2 рятувальники на квадроциклі ПРВ смт Лазенщина ГУ ДСНС у Закарпатській області», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що рятувальниками оголошено спеціальний режим «збір-аварія» для пошуку дитини.

Інших деталей щодо зникнення хлопчика наразі немає.