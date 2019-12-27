«Це наш Зе!повіт»: видання «Дзеркало тижня» востаннє вийшло друком

Суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня» припинив виходити у вигляді паперової газети, повідомило видання на своєму сайті DT.UA.

«Відшелестіли… Сьогодні типографія надрукувала останній номер тижневика «Дзеркало тижня». Одна тисяча двісті сімдесят п’ятий… Кажуть, з паперовим «Дзеркалом» відходить ціла епоха. Напевно. Коли ми стартували, чинний прем’єр-міністр тільки-но освоював самокат, а президент таки ганяв на двоколісному велику. Ми не будемо перелічувати способів тиску на нас або спокус, яким ми не піддалися, відкритих нами імен, гучних розслідувань, унікальних проєктів… Літопис – в архіві. «Дзеркало» – це не про минуле, це завжди про майбутнє. Саме тому останній номер – це наш Зе!повіт», – йдеться в повідомленні.

Повідомлення про те, що тижневик «Дзеркало тижня» припиняє виходити друком з’явилися у листопаді.

Перший випуск газети датується 8 жовтня 1994 року. Засновниками газети стали Юрій Орликов, Володимир Мостовий і Юлія Мостова. З 2011 року і досі головний редактор видання – Юлія Мостова.