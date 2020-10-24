«Вимога російського суду притягнути кримську адвокатку Гемеджі до відповідальності є черговим проявом тиску на правозахисників» – Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що окрема ухвала Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону про притягнення до відповідальності кримської адвокатки Лілі Гемеджі є «проявом тиску на правозахисників».
«Вимога російського суду притягнути кримську адвокатку Лілю Гемеджі до відповідальності є черговим проявом тиску на правозахисників, які захищають від свавілля окупантів. Лілю хочуть покарати за її боротьбу за свободу правозахисника Сервера Мустафаєва, якого Росія засудили до 14 років колонії», – підкреслила 24 жовтня Джапарова у твітері.
Військовий апеляційний суд в міському окрузі Власиха Московської області 26 жовтня розгляне апеляційну скаргу адвоката Лілі Гемеджі і її захисника Едема Семедляєва на окрему ухвалу російського Південного окружного військового суду на її адресу.
Гемеджі вважає, що ця скарга – це форма тиску на неї як захисниці, яка активно відстоювала позицію свого підзахисного у кримінальній справі. Вона представляла в суді інтереси кримського правозахисника і координатора громадського руху «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва, засудженого 16 вересня 2020 року на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Активіст визнаний Amnesty International в'язнем сумління.
16 вересня Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Так, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Бєлялову – 18, Тимуру Ібрагімову – 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Зекір'яєву – 13, Едему Смаїлову – 13. Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду.
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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