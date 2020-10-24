«Вимога російського суду притягнути кримську адвокатку Гемеджі до відповідальності є черговим проявом тиску на правозахисників» – Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що окрема ухвала Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону про притягнення до відповідальності кримської адвокатки Лілі Гемеджі є «проявом тиску на правозахисників».

«Вимога російського суду притягнути кримську адвокатку Лілю Гемеджі до відповідальності є черговим проявом тиску на правозахисників, які захищають від свавілля окупантів. Лілю хочуть покарати за її боротьбу за свободу правозахисника Сервера Мустафаєва, якого Росія засудили до 14 років колонії», – підкреслила 24 жовтня Джапарова у твітері.

Військовий апеляційний суд в міському окрузі Власиха Московської області 26 жовтня розгляне апеляційну скаргу адвоката Лілі Гемеджі і її захисника Едема Семедляєва на окрему ухвалу російського Південного окружного військового суду на її адресу.

Гемеджі вважає, що ця скарга – це форма тиску на неї як захисниці, яка активно відстоювала позицію свого підзахисного у кримінальній справі. Вона представляла в суді інтереси кримського правозахисника і координатора громадського руху «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва, засудженого 16 вересня 2020 року на 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Активіст визнаний Amnesty International в'язнем сумління.

16 вересня Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Так, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Бєлялову – 18, Тимуру Ібрагімову – 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Зекір'яєву – 13, Едему Смаїлову – 13. Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду.