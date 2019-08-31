Хакери зламали акаунт виконавчого директора соцмережі Twitter Джека Дорсі

Хакери зламали акаунт виконавчого директора соціальної мережі Twitter Джека Дорсі. Після цього в нього на сторінці з’явилися расистські й вульгарні дописи.

В одному із твітів стверджувалося, що нацистський лідер Адольф Гітлер був незайманим. В інших були образи на адресу темношкірих і євреїв. У деяких із твітів був хештег #ChucklingSquad («Хихотливий загін»). Саме таку назву має одна з хакерських груп.

Компанія спочатку повідомила, що здійснює розслідування інциденту. Згодом у Twitter-і розповіли, що акаунт зламали через проблеми системи безпеки мобільного оператора, чиїми послугами користується Дорсі.

На Дорсі підписані понад чотири мільйони користувачів соцмережі Twitter.