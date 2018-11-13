Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв відзначає ювілей

Лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв 13 листопада відзначає 75-річчя.

У Київській міськдержадміністрації запланований урочистий захід з нагоди ювілею Джемілєва, повідомляє сайт проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Перед днем народження він звернувся із закликом про допомогу дітям кримчан, яких з політичних мотивів утримують в Росії і на анексованому півострові. Джемілєв попросив направляти пожертвування з позначкою «Допомога дітям кримських політв'язнів» на розрахунковий рахунок благодійної організації «Фонд «Крим», який опублікував у Facebook.

Мустафа Джемілєв здобув статус національного лідера завдяки непохитній позиції в боротьбі за права кримськотатарського народу. Протягом 1966–1983 років він був шість разів заарештований. Мав сім судимостей, провів в ув’язненні 15 років за «поширення поглядів, що порочать радянський лад». У 1975–1976 роках провів понад трьохсотденне голодування в Омській тюрмі. На свободу вийшов в 1986 році.

З 1991 до 2013 року був головою Меджлісу кримськотатарського народу. Мустафа Джемілєв – народний депутат III–VІІ скликань Верховної Ради України. З листопада 2014 року – народний депутат України VIII скликання. Протягом усіх каденцій в українському парламенті залишався безпартійним.

20 серпня 2014 року указом українського президента Петра Порошенка Джемілєв призначений уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу.

Мустафа Джемілєв є почесним доктором права Сельджуцького університету (Туреччина), лауреатом міжнародної премії імені Орлика «За демократизацію українського суспільства». Нагороджений медаллю Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V і IV ступенів.