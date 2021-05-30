Британський прем’єр втретє одружився

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон одружився зі своєю нареченою Керрі Саймондс під час таємної весільної церемонії в Лондоні. Як повідомляють британські ЗМІ, невелика приватна церемонія відбулася 29 травня у Вестмінстерському соборі.

В канцелярії Бориса Джонсона весілля не коментують.

За повідомленнями, на святі були присутні близько 30 гостей, це максимальна кількість, дозволена коронавірусними обмеженнями в Англії.

Повідомляється, що спочатку до собору прибула наречена, а через орієнтовно пів години і сам Джонсон.

56-річний Борис Джонсон і 33-річна Керрі Саймондс живуть разом на Даунінг-стріт, відколи Джонсон став прем’єр-міністром в 2019 році, у них є однорічний син. Про заручини пара оголосила в лютому 2020 року.

Цей шлюб є першим для екозахисниці Саймондс, і третім – для Джонсона.