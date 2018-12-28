У Києві побили співака Dzidzio

У центрі Києва невідомі побили співака й актора Михайла Хому, відомого за сценічним псевдо Dzidzio, повідомила піар-менеджер музиканта Лілія Слюсар у Facebook.

За її словами, інцидент стався біля будівлі однієї з радіостанцій вранці 28 грудня, нападники втекли на двох автомобілях.

За даними представників музиканта, у Dzidzio – тілесні ушкодження, їхню тяжкість визначають наразі медики. На місце події викликали поліцію. Правоохоронці ситуацію наразі не коментували.

У команді співака детальні коментарі пообіцяли надати пізніше.

DZIDZIO («Дзідзьо») – український поп-гурт, створений 2009 року, фронтменом якого є Михайло Хома, який останніми роками також часто фігурує як співведучий у численних розважальних шоу.