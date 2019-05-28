Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Травень 2019, Київ 14:08
Новини | Економіка

ЄЦБ ввів в обіг нові банкноти номіналом 100 та 200 євро

Оновлені банкноти матимуть удосконалену систему захисту від фальшивомонетників

Дивитись коментарі

Європейський центральний банк з 28 травня ввів в обіг нові банкноти номіналом 100 та 200 євро.

Як повідомили у ЄЦБ, оновлені банкноти матимуть удосконалену систему захисту від фальшивомонетників. Купюри залишилися того ж кольору, що й раніше, але дещо змінився дизайн та їх розмір. Тепер ширина банкнот цього номіналу буде аналогічна купюрам у 50 євро.

На банкноти додали новий захисний елемент – голограму, о змінює колір, якщо купюру повертати.

Нові банкноти завершили серію оновлення євро. Раніше ЄЦБ випустив нові банкноти номіналом 5, 10, 20 та 50 євро. При цьому ЄС більше не випускає банкнот у 500 євро.

У ЄЦБ запевнили, що старими банкнотами все ще можна розраховуватися.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG