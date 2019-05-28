ЄЦБ ввів в обіг нові банкноти номіналом 100 та 200 євро

Європейський центральний банк з 28 травня ввів в обіг нові банкноти номіналом 100 та 200 євро.

Як повідомили у ЄЦБ, оновлені банкноти матимуть удосконалену систему захисту від фальшивомонетників. Купюри залишилися того ж кольору, що й раніше, але дещо змінився дизайн та їх розмір. Тепер ширина банкнот цього номіналу буде аналогічна купюрам у 50 євро.

На банкноти додали новий захисний елемент – голограму, о змінює колір, якщо купюру повертати.

Нові банкноти завершили серію оновлення євро. Раніше ЄЦБ випустив нові банкноти номіналом 5, 10, 20 та 50 євро. При цьому ЄС більше не випускає банкнот у 500 євро.

У ЄЦБ запевнили, що старими банкнотами все ще можна розраховуватися.