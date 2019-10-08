Еквадор: через масові протести уряд залишив столицю

В Еквадорі уряд через масові протести залишив столицю Кіто і переїхав до портового міста Гуаякіль. Про це у відеозверненні заявив президент країни Ленін Морено.

Протести через скасування субсидій на пальне тривають вже 5 днів. Громадяни блокують автошляхи по всій країні, паралізована робота громадського транспорту у багатьох містах країни.

Влада ввела в Еквадорі надзвичайний стан на 60 днів. На 9 жовтня в Кіто запланована велика акція протесту.

В ході протестів загинув один мирний житель, 77 людей отримали поранення. Затримано 477 людей.

Субсидії на пальне в Еквадорі ввели у 1970-х роках. Скасування субсидій є частиною пакету реформ, який розробив нинішній уряд.